У Карпович выпала грудь в общественном месте

Знаменитость недавно дала большое интервью, где раскрыла свой взгляд на отношения мужчины и женщины. Мирослава Карпович считает, что настоящие чувства всегда стирают рамки. Актриса сделает все, чтобы быть с любимым человеком, и даже штамп в паспорте ее не остановит.
В новом фильме Александра Данилова "Друг на продажу" звезде досталась роль разлучницы. Героиня Карпович пытается покорить женатого миллионера всеми возможными способами. Девушка не боится идти ва-банк и смело обнажает свою стройную фигуру перед мужчиной.
Карпович отметила, что продюсеры дали ей полную свободу действий. В итоге героиня получилась "наивной, взбалмошной, темпераментной дурехой с изюмом и грецким орехом". "У нас с ней один девиз: "Либо сейчас, либо никогда", – добавила популярная актриса.
В любви, как на войне, все средства хороши, но стоит ли она того, покажет лишь время. Фильм пока еще не вышел в прокат, но в Сети уже появился его трейлер. В кадре можно увидеть, как героиня Мирославы Карпович попадает в неловкую ситуацию перед миллионером: во время купания у нее выпадает накладная грудь.
Ранее "Дни.ру" написали, что поклонники заметили у актрисы помолвочное кольцо на правой руке. Они уверены: Мирослава Карпович скоро узаконит отношения с любимым мужчиной. Попытки скрыть личность избранника оказались тщетными, пользователи быстро раскусили, что им является ее коллега Павел Прилучный.
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