Бузова и Манукян объявили себя родителями (видео)

Поклонники с нетерпением ждут, когда 34-летняя Ольга Бузова и 27-летний Давид Манукян сыграют свадьбу. Пока возлюбленные преподнесли другой сюрприз своим подписчикам.

Ранее Ольга Бузова признавалась, что возьмет ребенка из детского дома, если не обзаведется своим чадом до 35 лет. Похоже, телеведущей все-таки придется сдержать обещание, ведь до ее дня рождения осталось меньше чем полгода.

В начале сентября поп-дива и ее возлюбленный Давид Манукян подружились с девочкой Миланой. Втроем они снимали новые видео для своих инстаграм-аккаунтов. Возлюбленные называли Милану дочкой, а девочка знаменитую пару – мамой и папой.

Недавнее видео и вовсе растрогало поклонников. Давид держал на руках девочку и спрашивал, кого она больше любит: названного папу или названную маму. Бузова приняла участие в споре. Милана закричала, чтобы возлюбленные перестали ссориться и сказала: "Я вас обоих люблю".

Напомним, недавно пользователи Сети раскритиковали Ольгу за неестественное лицо. По их мнению, телеведущая злоупотребляет фотошопом.