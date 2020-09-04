Бузова и Манукян объявили себя родителями (видео)

Ранее Ольга Бузова признавалась, что возьмет ребенка из детского дома, если не обзаведется своим чадом до 35 лет. Похоже, телеведущей все-таки придется сдержать обещание, ведь до ее дня рождения осталось меньше чем полгода.
В начале сентября поп-дива и ее возлюбленный Давид Манукян подружились с девочкой Миланой. Втроем они снимали новые видео для своих инстаграм-аккаунтов. Возлюбленные называли Милану дочкой, а девочка знаменитую пару – мамой и папой.
Недавнее видео и вовсе растрогало поклонников. Давид держал на руках девочку и спрашивал, кого она больше любит: названного папу или названную маму. Бузова приняла участие в споре. Милана закричала, чтобы возлюбленные перестали ссориться и сказала: "Я вас обоих люблю".
Напомним, недавно пользователи Сети раскритиковали Ольгу за неестественное лицо. По их мнению, телеведущая злоупотребляет фотошопом.
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