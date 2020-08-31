"Что с лицом?": у народа возникли вопросы при виде переделанной Бузовой

Ольга Бузова всегда сообщает поклонникам о событиях из ее жизни. На днях подписчики инстаграм-аккаунта телеведущей узнали, что она вместе с избранником Давидом Манукяном уехала в Подмосковье. Там возлюбленные отдохнули от тяжелых рабочих будней.
Спустя время Бузова поделилась новым снимком из отеля. На фото Ольга стоит в купели с еловыми ветками. Под кадром поп-дива написала, что была счастлива провести там время: посмотреть фильм и поспать на природе, сходить в баню и сделать оздоровительные процедуры.
Подписчики заметили, что Ольга переборщила с ретушью фотографии. Ее лицо стало выглядеть, как у ребенка. "Ну зачем фотошопишь так сильно?", "Что с лицом? Как будто 15 лет", "Вообще другое лицо", "Сильно омолодила себя", "Очевидно, у девушки комплексы", – написали пользователи Сети.
Бузовой, вероятно, все равно, что о ней думают люди. Она предпочитает не реагировать на такие замечания.
Напомним, несколько недель назад стало известно, что Ольга примет участие в шоу Первого канала "Ледниковый период". В настоящий момент она посещает тренировки. На лед Бузова выйдет вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
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Маньяки сидят на форуме
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Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь