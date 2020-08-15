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"Это и правда любовь": известная певица высказалась о дорогом подарке Бузовой избраннику

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Блогер и певица Виктория Ляхоцкая встала на защиту Ольги Бузовой, которую поклонники осудили за роскошный презент Давиду Манукяну. Исполнительница считает, что телеведущая искренне хотела порадовать своего любимого мужчину, и ничего предосудительного в этом нет.
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Виктория Ляхоцкая не думает, что отношения ведущей шоу "Дом-2" и блогера – взаимный пиар. Она отметила, что у нее сложилось впечатление, что "это и правда любовь".

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"А что касается дорогих подарков, я понимаю возмущение людей, но все очень относительно. Возможно, для Ольги Бузовой пять миллионов рублей – это 10-20 % от ее дохода. Тогда почему нет?" – высказалась собеседница "Дни.ру".

Она отметила, что люди тратят деньги в зависимости от их дохода. Певица добавила, что ее коллега отдала за подарок вовсе не последние деньги. "Единственное, что я могу сказать – всем бы стремится к такому, а не осуждать. Мужчины тоже любят внимание, а часы по-моему очень классный вариант подарка. Лично мне нравится их пара, я думаю, они нашли друг друга", – сказала блогер.

По словам Виктории Ляхоцкой, у нее тоже были отношения с человеком из своей сферы, что очень мотивирует и заряжает. Она добавила, что возможно, никто так бы Ольгу Бузову не понял так, как DAVA. Напомним, новым поводом для дорогостоящей покупки стала годовщина со дня знакомства телеведущей и ее возлюбленного Давида Манукяна. Певица преподнесла мужчине часы Rolex за пять миллионов рублей и золотой браслет с бриллиантами.

"Не каждый мужчина сможет поддержать любимую в освящении всей жизни на камеру. Желаю им любви", – заключила певица.

Автор: 15 августа 2020, 06:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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