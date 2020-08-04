Обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту: главное

Днем 4 августа состоится послание президента Белоруссии к народу и Национальному собранию. Все подробности о предстоящем выступлении Александра Лукашенко Вы можете узнать из материала "Дни.ру".

Белорусский депутат Игорь Марзалюк заявил, что главной темой обращения лидера станет укрепление суверенитета и независимости Белоруссии. Александр Лукашенко расскажет, по какому пути будет дальше развиваться республика.

Политик отметил, что выборы главы страны проходят под сильнейшим внешним давлением. В своем послании к народу действующий президент даст понять, что Белоруссия "не продается ни за какие коврижки", передает агентство БелТа.

Выскажется Александр Лукашенко и об отношениях с Россией. На прошлой неделе СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков на территории Белоруссии перед предстоящими выборами.

Напомним, выборы главы государства состоятся 9 августа. Досрочное голосование стартовало 4 августа и продлится четыре дня. Кроме Александра Лукашенко, на пост претендуют пять человек. Самый яркий оппонент лидера – кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.