Обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту: главное

Белорусский депутат Игорь Марзалюк заявил, что главной темой обращения лидера станет укрепление суверенитета и независимости Белоруссии. Александр Лукашенко расскажет, по какому пути будет дальше развиваться республика.
Политик отметил, что выборы главы страны проходят под сильнейшим внешним давлением. В своем послании к народу действующий президент даст понять, что Белоруссия "не продается ни за какие коврижки", передает агентство БелТа.
Выскажется Александр Лукашенко и об отношениях с Россией. На прошлой неделе СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков на территории Белоруссии перед предстоящими выборами.
Напомним, выборы главы государства состоятся 9 августа. Досрочное голосование стартовало 4 августа и продлится четыре дня. Кроме Александра Лукашенко, на пост претендуют пять человек. Самый яркий оппонент лидера – кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
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