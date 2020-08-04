Лукашенко заявил о переброске новой группы "боевиков" в Белоруссию

Александр Лукашенко продолжает раскручивать историю с 33 задержанными гражданами России, которых государственные белорусские СМИ называют сотрудниками одной из частных военных компаний. Во время послания к парламенту президент заявил, что в республику переброшена еще одна группа "боевиков".



Россиян задержали в санатории под Минском 29 июля. Оружия при них не было. Белорусские СМИ заявили, что они планировали теракты и беспорядки на территории республики. Лукашенко потребовал объяснений от Москвы. В российском руководстве назвали происходящее срежиссированной акцией.



Спускать тему на тормозах Лукашенко не собирается. "Сегодня поступила информация о еще одном переброшенном отряде на юг Белоруссии", – сказал президент в ходе ежегодного послания к парламенту, которое состоялось во вторник, 4 августа.

Говоря о задержанных, белорусский лидер назвал враньем сообщения о том, что россияне летели в третьи страны транзитом через Минск. По его словам, сотрудники ЧВК были специально направлены в республику и ждали дальнейших указаний.

Улететь в Стамбул можно было через Крым, заявил Лукашенко. "Прекратите врать и месить всякую мешанину, вы же опозорились", – добавил он.

После задержания россиян белорусские пограничники усилили охрану на границе с Россией. Также появились сообщения о призыве резервистов на военные сборы.

Эксперты полагают, что инцидент с россиянами Александр Лукашенко пытался использовать против соперников на выборах. Государственные СМИ республики указывали на связь задержанных с оппозицией.

В Совбезе Белоруссии ранее заявляли, что в стране могут находиться еще более 200 "боевиков". Писатель и политик Захар Прилепин утверждает, что республику покинули 170 россиян, которых власти подозревают в подготовке терактов.