Реформа МВД

Большинство функций ведомств собираются передать МВД, а часть – в гражданские структуры
Проверка работы столичной полиции выявила многочисленные изъяны служебной дисциплины и управления
Крупнейший в стране частный энергетический концерн Utilitas решил снизить потребление российского газа
Полицейским расширят полномочия при задержании преступников
Почти три тысячи работников центрального аппарата МВД попадут под сокращение
МВД ликвидирует главные управления внутренних дел по федеральным округам
Министр МВД подписал приказ о новой форме сотрудников полиции