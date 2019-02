Илон Маск заговорил по-русски

Телеканал НТВ опубликовал на своей странице в Twitter ролик о необычном автомобиле, передвигающемся по улицам Ставрополя: народный умелец перестроил управление так, чтобы передом машины стал багажник. Видео сопровождено ироничным и полуриторическим вопросом: "Как тебе такое, Илон Маск?" Он обычно предваряет фото кустарных и бессмысленных изобретений.

