Илон Маск заговорил по-русски

Телеканал НТВ опубликовал на своей странице в Twitter ролик о необычном автомобиле, передвигающемся по улицам Ставрополя: народный умелец перестроил управление так, чтобы передом машины стал багажник. Видео сопровождено ироничным и полуриторическим вопросом: "Как тебе такое, Илон Маск?" Он обычно предваряет фото кустарных и бессмысленных изобретений.
And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC— НТВ (@ntvru) 11 февраля 2019 г.
Американский предприниматель не оставил без внимания эту реплику. "Ха-ха! Офигенно", – лаконично ответил он на русском языке спустя два дня. Такая, пусть даже скромная реакция вызвала бурю эмоций у пользователей Сети.
хаха офигенно— Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.
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