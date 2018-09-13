Гидроавиасалон-2018: взят курс на роботизацию

С 6 по 9 сентября в "российских Каннах" – курортном Геленджике – состоялась 12 международная выставка и конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018". В этом году главной темой выставки стала цифровизация авиапромышленности, участники из шести стран мира представили свои решения в области роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем.

Цифровизация отрасли авиастроения неизбежно требует "свежей крови", привлечения молодых специалистов и инженеров. По словам Генерального директора – генерального конструктора ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Юрия Грудинина, на его предприятии проводится активная работа по омоложению коллектива. Студенты специализированных учебных заведений начинают проходить производственную практику начиная с третьего курса. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс также создал собственный обучающий комбинат, подготовивший в последнее время более 4000 специалистов различных специальностей. Работа с будущими авиаконструкторами начинается со старших классов школы, для ребят проводятся открытые уроки и экскурсии по авиазаводу.

Успешность данного пути развития российской авиапромышленности подтвердилась по итогам выставки. Были заключены сделки на поставку более чем 180 самолетов и вертолетов отечественного производства. В частности, подписаны контракты на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС компаниям США и Чили. Соглашение с американской компанией Seaplane Global Air Services предусматривает поставку четырех самолетов и опцион еще на шесть аппаратов этого типа. Контракт с чилийской компанией Asesorias СВР Ltda. предполагает поставку двух Бе-200ЧС и опцион еще на три таких воздушных судна.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, неоднократно доказавший свою эффективность в борьбе с природными пожарами по всему миру, стал яркой звездой программы демонстрационных полетов авиасалона. Эффектные сбросы воды весом до 9 тонн приводили в восторг многочисленных гостей выставки и отдыхающих. Несмотря на переменчивые сложные метеоусловия, в небо над Геленджикской бухтой поднялись также пилотажные группы "Стрижи" и "Первый полет". В окружении гор в акватории Геленджика демонстрационные полеты авиаторов смотрелись феерично.

В условиях российского юга одним из главных слагаемых успеха любого масштабного мероприятия является его транспортная доступность. Когда нет развитой сети местного железнодорожного сообщения, а пассажирский водный транспорт не развит совсем, остается лишь один вариант – автомобиль. В этом году на помощь участникам, VIP-гостям выставки и журналистам пришла компания Volkswagen, любезно предоставившая свои новейшие модели микроавтобусов Volkswagen Caravelle и минивэнов бизнес-класса Volkswagen Multivan для организации логистики. Переменчивая погода мешала не только проведению демонстрационных полетов, но и доставляла неудобства деловым людям и представителям прессы. В таких случаях идеальным местом для проведения переговоров и работы становился семиместный трансформируемый салон Multivan.