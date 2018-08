Самое интересное на фестивале Geek Picnic

Восьмой фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic пройдет 11-12 августа при поддержке Правительства Москвы в парке "Коломенское". В московской программе Geek Picnic – экспериментальная музыка, захватывающий киберспортивный турнир, лекции ведущих российских и зарубежных ученых, фантастические перформансы и многое другое. Организаторы обещают: фестиваль удивит как опытных гиков, так и любопытных новичков. Вход на Geek Picnic бесплатный по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: 11 АВГУСТА, СУББОТА, ГЛАВНАЯ СЦЕНА

Ученый Сет Стивенс-Давидовиц, data scientist и колумнист The New York Times, расскажет, что поисковики и социальные сети знают о каждом из нас, как запросы предсказывают результаты выборов и вспышки насилия, раскрывают сексуальную ориентацию пользователей и другие секреты. Выступление пройдет при поддержке издательства "Бомбора", которое выпустило недавно самую легендарную книгу Стивенса-Давидовица "Все лгут. Поисковики, big data и интернет знают о вас всё".

Продолжит лекционную часть программы американский историк, создатель Общества скептиков Майкл Шермер, который раскроет тайны мозга и объяснит, почему с точки зрения науки люди верят в сверхъестественное.

Популяризатор науки Джеймс Баррат прочтет лекцию об искусственном интеллекте, которую с интересом посетил бы сам Илон Маск – книга Баррата "Последнее изобретение человечества" входит в топ наиболее сильно повлиявших на Маска книг.

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 11 АВГУСТА, СУББОТА, ЛЕКТОРИЙ HUMAN EVOLUTION

Титульный лекторий Human Evolution объединит лекции и дискуссии на самые провокационные темы, среди которых оцифровка сознания, трансгуманизм, права роботов и многое другое. Своими футуристическими прогнозами поделятся: специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков оценит реальные возможности перенести человеческое сознание на другой носитель, художник Дмитрий Булатов поговорит о вопросах телесности в контексте технологий и современного искусства, основатель проекта "ЭкзоМех" Леонид Питык расскажет подробнее о биопротезах и экзоскелете, а Александр Панчин развенчает мифы о мутациях, кандидат психологических наук Александр Рикель поднимет вопрос отцов и детей на новый уровень и порассуждает о цифровом разрыве поколений, биоинформатик Андрей Афанасьев приоткроет тайны генетической модификации человека и управляемой эволюции.

КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ БУДУЩЕГО

Для всех, кому стало тесно на самой прекрасной из планет, на фестивале будет работать лекторий SPACE при поддержке Музея Космонавтики и 3Д Биопринтинг Солюшенс (инвестор ИНВИТРО). Здесь гости Geek Picnic смогут увидеть космический биопринтер "Органавт" – уникальную разработку 3Д Биопринтинг Солюшенс, который уже до конца 2018 года окажется в космосе, в руках российских исследователей на МКС, которые проведут ряд экспериментов по печати живых тканей.

Лекторы этого пространства расскажут о перспективах покорения Луны и Марса, основах спутниковой связи и новейших достижениях ракетостроения, о последних исследованиях экзопланет — едва ли не самая бурно развивающаяся область астрофизики. Первые объекты этого типа начали открывать лишь в 90-е годы прошлого столетия. На лекции доктора физико-математических наук, профессора РАН Сергея Попова, можно будет узнать о том, как открывают экзопланеты, что находится внутри экзопланет и каковы модели их формирования, какие факторы влияют на эволюцию экзопланет и о том, что произойдет с планетами Солнечной системы, когда Солнце превратится в красного гиганта?

ТЕМНЫЕ И СВЕТЛЫЕ СТОРОНЫ БЛОКЧЕЙНА

Впервые на фестивале создадут огромную блокчейн-зону, где будет размещена настоящая криптоферма. В ходе фестиваля майнинговое оборудование стоимостью несколько миллионов рублей, размещенное в настоящем морском контейнере, будет добывать криптовалюту, которую организаторы разыграют среди участников Geek Picnic.

В лектории этой зоны выступят амбассадор Bitfury Group Марк Тавернер, глава Bitfury в России Дмитрий Уфаев, управляющий директор Emercoin Константина Бигус, научный сотрудник Российского квантового центра Алексей Федоров, Head of Machine Learning & AI, RAISON.AI; ex-Head of Data Analytics in Search, Mail.Ru Group Егор Полусмак, генеральный директор, основатель компании Group-IB Илья Сачков, co-founder биржи EXMO Иван Петуховский и другие эксперты. Здесь будут обсуждать: как в ближайшем будущем люди будут применять блокчейн в обычной жизни, технические аспекты развития биткоина и чего ждать от него в 2018-19 году, внедрение блокчейна в образование и бизнес, опасности, связанные с использованием криптовалют и многое другое.

Помимо насыщенной лекционной части в блокчейн-зоне будет проходить целая серия развлекательных активностей – группа Bitfury проведет сразу несколько познавательных мастер-классов, а криптовалютная платформа EXMO (биржа №1 в Восточной Европе по объему торгов) – предложит предугадать цену биткойна на 12:00 12 августа. Призом станет холодный криптовалютный кошелек.

MOSCOW GEEK KIDS

Частью фестиваля станет Аллея детских технопарков Москвы, которые презентуют свои разработки. Гости фестиваля познакомятся с роботом Борисом из детского технопарка "Кулибин Про", который расскажет о первом в мире проекте Народного центра управления полетами. Технопарк "Инжинириум" МГТУ им. Н.Э. Баумана покажет робота для подводных исследований, благодаря встроенной видео камере маленькие гики смогут увидеть в режиме реального времени все, что происходит под водой. А также маленьким гикам будет продемонстрирована инфузионная вакуумная установка, предназначенная для создания изделий из композиционных материалов методом вакуумной инфузии.

На стенде технопарка Московского Политеха можно будет принять участие в скоростной сборке автомобиля из профессионального конструктора EDUCAR и мини-гонке по специально выстроенной трассе.

Технопарк "Калибр" проведет серию VR мастер-классов, в рамках которых продемонстрируют эволюцию визуальных эффектов в кино и расскажут об основах 3D анимации, трехмерного моделирования, виртуальной и дополненной реальности. Эксперты технопарка Abstract проведут мастер-классы по созданию объектов "умного города". Дети смогут сразу записаться в понравившийся технопарк и присоединиться к московскому сообществу юных разработчиков. Организаторами Аллеи стартапов и детских технопарков Москвы выступили Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, и Агентство инноваций Москвы.

ЛЕТНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Для взрослых гиков подготовлен кластер ретроигр: все желающие смогут принять участие в Чемпионатах по River Raid, Ultimate Mortal Kombat 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters и Rock’n’Roll Racing. Поклонники активного отдыха смогут сразиться на площадке безжалостного бластер-баттла, эта командная стратегическая игра – современная альтернатива пейнтболу и страйкболу. Автолюбителям непременно стоит посетить пространство Тюнинг Арт-Музея. Изюминкой Geek Picnic будет проект Land of Battle: на фестивале презентуют уникальную игру, стирающую границы online– и offline-реальностей. Посетители Geek Picnic примут участие в увлекательной игре и будут дистанционно управлять настоящими танками, расположенными на полигоне в Белгороде. Увлекательными обещают стать зоны комиксов, стимпанка, VR и AR. Настоящие IT-профессионалы смогут попасть в зону Декомпиляции, чтобы ее посетить необходимо пройти предварительную квалификацию, состоящую из 5 вопросов.