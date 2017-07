Как в действительности строили пирамиду Хеопса

Трудно-не значит невозможно. Так прокомментировали свой ролик о секретах постройки египетских пирамид его создатели.

Уже несколько десятков лет археологи, историки, и инженеры бьются над загадкой постройки Великих египетских пирамид. Было сделано множество реконструкций, выдвинуты самые безумные гипотезы, передает Lenta.ru.

Популяризаторы науки из группы It's Okay To Be Smart опубликовали видеоролик, где, как считают его авторы, наконец-то дается ответ на мучивший ученых давний вопрос: как же строили пирамиды? Трудно-не значит невозможно.