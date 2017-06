Как будет выглядеть новейший iPhone

Инсайдеры утверждают, что они получили наиболее качественные изображения еще не поступившего в продажу устройства под неофициальным названием iPhone 8. Они решили совместить их со снимками iOS 11, которую представители Apple анонсировали в рамках Worldwide Developer Conference 2017.

Вместе с тем они рассказали, что новый гаджет получит безрамочный экран, сверху которого будет специальное место для динамика и фронтальной камеры. Примечательно, что на снимках не видно привычного для прошлых моделей Touch ID. Эксперты предположили, что устройство для биометрической аутентификации владельца будет "спрятано" непосредственно под переднюю панель устройства.

Добавим, что в iPhone 8, возможно, появится и иной способ распознавания пользователя. Инсайдеры сообщили, что в гаджет будет интегрирована специальная фронтальная камера "с трехмерной системой объективов", предназначенная для распознавания лица и радужки глаза.

Еще одной главной особенностью нового устройства будет беспроводная зарядка. Специалисты уверены, что такое стало возможно за счет производства задней панели iPhone 8 из стекла, передает iDropNews.

Step into the Future: iPhone X Running iOS 11 by @eliwaeterling on @idropnews https://t.co/DaVj0XAnf8 pic.twitter.com/KjwaXg70JN