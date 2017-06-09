Как будет выглядеть новейший iPhone

Эксперты считают, что iPhone 8 станет первым гаджетом от Apple, который получит недавно анонсированную операционную систему iOS 11. Специалисты решили заранее изучить, как она будет выглядеть на новом смартфоне.

Инсайдеры утверждают, что они получили наиболее качественные изображения еще не поступившего в продажу устройства под неофициальным названием iPhone 8. Они решили совместить их со снимками iOS 11, которую представители Apple анонсировали в рамках Worldwide Developer Conference 2017.

Вместе с тем они рассказали, что новый гаджет получит безрамочный экран, сверху которого будет специальное место для динамика и фронтальной камеры. Примечательно, что на снимках не видно привычного для прошлых моделей Touch ID. Эксперты предположили, что устройство для биометрической аутентификации владельца будет "спрятано" непосредственно под переднюю панель устройства.

Добавим, что в iPhone 8, возможно, появится и иной способ распознавания пользователя. Инсайдеры сообщили, что в гаджет будет интегрирована специальная фронтальная камера "с трехмерной системой объективов", предназначенная для распознавания лица и радужки глаза.

Еще одной главной особенностью нового устройства будет беспроводная зарядка. Специалисты уверены, что такое стало возможно за счет производства задней панели iPhone 8 из стекла, передает iDropNews.

Напомним, ранее в июне представители Apple продемонстрировали возможности новой операционной системы. Они провели рекламную кампанию под слоганом "Большой шаг для iPhone. Гигантский скачок для iPad". Вместе с тем они опубликовали перечень моделей, которые будут поддерживать iOS 11 – в этот список вошли все устройства корпорации, кроме iPhone 5, iPhone 5c и iPad 4.