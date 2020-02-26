32-летняя Шарапова громко заявила об уходе

Спустя 28 лет на корте и пять турниров Большого шлема девушка заявила о завершении карьеры. "Теннис, я говорю прощай", – лаконично высказалась Мария Шарапова. Также девушка рассказала, как попала на тренировку. "Мои первые воспоминания о теннисном корте – на нем играл мой отец. Мне было четыре года, это было в Сочи, мои ножки были такие маленькие, что свисали со скамейки, на которой я сидела. Я была настолько маленькая, что ракетка, которая лежала рядом, была в два раза больше меня", – делится она.
Девушка пишет в своей колонке в Vanity Fair, когда она только начала играть, то соперницы всегда были старше, выше и сильнее. Спортсмены, которых она видела по телевизору, казались недосягаемыми, однако постепенно, с каждой тренировкой, сказка становилась для нее все реальнее.
Мария Шарапова признается, благодаря теннису увидела мир и себя. Она считает, именно спорт показал ей, кто она есть на самом деле. Девушка не поделилась планами на будущее, однако заверила читателей своей колонки, что будет продолжать бороться и расти.
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