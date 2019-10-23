Марию Шарапову затравили за неудачный внешний вид

Для прогулки 32-летняя звезда корта выбрала незамысловатый наряд. "Мне нравится эта фотография, потому что моя мама сделала ее. Она сказала, что носки на мне выглядят так, будто я позаимствовала их у бабушки. Я объяснила ей, что это модно!" – подписала фото Мария Шарапова.
Теннисистка выбрала для променада в Нью-Йорке одежду коричневых оттенков. Укороченные широкие брюки с высокой посадкой в сочетании с джемпером она дополнила двубортным клетчатым пальто и миниатюрной кожаной сумкой из материала, напоминающего кожу питона. Завершением образа стали кеды серого цвета и плотные носки.
Непривыкшие к такому внешнему виду Марии Шараповой фолловеры остались недовольны кадром. "Простите, но вы выглядите как бабушка", "Согласен с вашей мамой", "Простите, но ваша мама права", "Не самый лучший ваш образ", "Моя бабушка ходит в таких же носках", "Штаны как мешок с картошкой" – написали пользователи соцсети в комментариях.
Напомним, ранее Мария Шарапова подверглась критике россиян за то, что назвала США своим домом. В Госдуме призвали соотечественников не относиться к данному заявлению теннисистки критично, поскольку спортсменка многое сделала для своей страны.
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