Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пройти во второй раунд. На первом круге она отдала победу спортсменке из Хорватии Донне Векич. К слову, встреча закончилась со счетом 0:2 (3:6; 4:6). Продолжалась игра на протяжении одного часа и 22 минут.
В жизни Шараповой это не первый подобный случай. То же самое было в далеком 2010-м. Тогда спортсменка проиграла другой российской теннисистке – Марии Кириленко.
Зато в 2008-м Шарапова стала обладательницей Кубка Федерации. Спустя четыре года звезда завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне. Кроме того, Мария является одной из десяти женщин в истории, у кого есть так называемый карьерный шлем: спортсменка выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.
Открытый чемпионат Австралии по теннису продлится до 2 февраля. Призовой фонд чемпионата составляет 43 миллиона долларов, сообщает "Экспресс газета".
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