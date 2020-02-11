Оголившаяся Шарапова появилась на людях в компании статного мужчины

Яркий образ девушки произвел настоящий фурор! Для выхода в свет теннисистка выбрала полупрозрачное платье неоново-салатового цвета. Длинный наряд дополнил деликатный вырез на спине. Через легкую ткань прекрасно просматривался стройный силуэт Марии Шараповой. Волосы девушка убрала в небрежный пучок, а естественную красоту подчеркнула нюдовым макияжем.
Поклонники теннисистки в комментариях к фотографии написали множество приятных слов, назвав девушку невероятной, ангельской, и признались ей в любви. "Очень мило", "Просто шикарно!", "Какое красивое платье!" – отметили фолловеры.
Недавно появились слухи о том, что спортсменка крутит роман с британским бизнесменом Алексом Гилксоном. Этим вечером догадки подтвердились, так как девушка появилась перед камерами в сопровождении самого завидного жениха Туманного Альбиона. Пара не скрывала свои нежные чувства.
Напомним, что 32-летняя спортсменка еще не была замужем. Некоторое время назад она обручилась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, но в итоге пара так и не обменялась клятвами вечной любви.
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