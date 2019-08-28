Теннисистка Мария Шарапова сделала заявление после проигрыша Серене Уильямс

"Можете списать меня со счетов, особенно после такого проигрыша в первом круге US Open, но, если ты сама себя не списываешь, все будет хорошо", – поделилась с журналистами на пресс-конференции после соревнований спортсменка.
Мария Шарапова уточнила, что за четыре месяца до чемпионата она перенесла серьезную операцию на плече. Именно поэтому участие в вечернем матче стало для нее серьезным испытанием. Но тем не менее, не смотря на критику злопыхателей, российская теннисистка сохраняет присутствие духа.
Напомним, что недавно Шарапова приняла участие в чемпионате Соединенных штатов US Open. В первом же круге, после двух сетов, она проиграла своей давней сопернице Уильямс со счетом 1:6, 1:6 в пользу американки.
Как сообщает издание Life.ru, это поражение стало для нашей соотечественницы 19 по счету в состязаниях против Серены. В последний раз девушка одерживала победу в американском соревновании в 2006 году.
Соперничество двух принципиальных спортсменок началось в 2004 году, после победы российской теннисистке на турнире в Уимблдоне. Сама Шарапова в автобиографии пишет, что именно после этого соревнования Уильямс перестала ей проигрывать.
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