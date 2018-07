Дзюбу поймали на допинге по фотографии

Снимок сделан во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Крупным планом – левая рука Артема Дзюбы, локтевой сгиб и выпирающая вена с хорошо видным следом. Это дало повод сторонникам теории повального допинга в российском спорте запустить заезженную пластинку.

Журналисты поначалу решили, что фотография – очередной фейк. Если уж крупные западные издания не гнушаются подчищать снимки в фотошопе, то уж заштатная молдавская газета тем более не устоит перед искушением.

Однако позже выяснилось, что снимки реальные. Галерею фотографий Дзюбы с игры 1/8 финала изучили в издании "Чемпионат". И установили, что след на вене и в самом деле есть. После чего обратились за разъяснениями к врачу сборной России.

Эдуард Безуглов признался, что уже устал объяснять очевидные вещи. "Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы", – рассказал медик.

Это обычная практика: у игроков забирают кровь на анализы из пальца и вены. Это необходимо, чтобы контролировать состояние здоровья футболиста, определить, сколько времени он способен провести на поле.

Ранее сообщалось, что другого героя матча Россия – Испания - вратаря российской сборной Игоря Акинфеева – прямо с поля увели для сдачи допинг-проб. Об их результатах пока ничего не известно. А Россия свой следующий матч сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. Встреча состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

Inject that into my veins like Russia’s state sponsored doping pic.twitter.com/f5ZeEFWuph