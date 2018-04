Шарапову сняли с бойфрендом-красавчиком во время интима

В Сети появились фотографии знаменитой спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8. Снимки носят довольно интимный характер: влюбленные обнимаются и шепчут друг-другу что-то на ушко.

На безымянном пальце правой руки теннисистки заметно изящное колечко, пишет "Газета.ru". Означает ли это, что возлюбленные решили узаконить отношения, или Мария просто решила заинтриговать поклонников – покажет время.

О романе Шараповой с известным миллионером Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании, стало известно в начале этого года. Тогда пару запечатлели при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Мария и Александр вместе уехали на такси.

@MariaSharapova, Alexander Gilkes and Estelle La Porte shopping in the Hamptons in New York City yesterday pic.twitter.com/mREQhLIEVs