Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы

Елизавета опубликовала в Twitter фотографию с друзьями, навестившими ее в петербургской клинике. Спортсменка выглядит осунувшейся. "Не так важно, что я нахожусь в больнице в свой день рождения, главное – люди, которые меня окружают", – написала Туктамышева под снимком.

Поклонники поддержали фигуристку: "Надеюсь, тебе скоро станет лучше!", "Выздоравливай. С днем рождения!", "Здоровья, счастья, успехов во всем! Мы за тебя болеем. Не тяжело ли без тренировок? В больнице, наверное, не кормят. Одни глаза остались... И друзья хороши: вместо апельсинов цветы принесли!"

it doesn't matter that I am in the hospital on my birthday, the main thing is what kind of people around me! ❤️ pic.twitter.com/beTe90Wuh4