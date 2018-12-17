Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы

17 декабря российская фигуристка празднует день рождения. 22-летняя спортсменка рассказала о том, как отмечает его.

Елизавета опубликовала в Twitter фотографию с друзьями, навестившими ее в петербургской клинике. Спортсменка выглядит осунувшейся. "Не так важно, что я нахожусь в больнице в свой день рождения, главное – люди, которые меня окружают", – написала Туктамышева под снимком.

Поклонники поддержали фигуристку: "Надеюсь, тебе скоро станет лучше!", "Выздоравливай. С днем рождения!", "Здоровья, счастья, успехов во всем! Мы за тебя болеем. Не тяжело ли без тренировок? В больнице, наверное, не кормят. Одни глаза остались... И друзья хороши: вместо апельсинов цветы принесли!"

it doesn't matter that I am in the hospital on my birthday, the main thing is what kind of people around me! ����❤️ pic.twitter.com/beTe90Wuh4 — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 17 декабря 2018 г.

Напомним, что спортсменку госпитализировали с воспалением легких. Многие считают, что Елизавета простудилась во время финала Гран-при в Ванкувере, потому что на льду было очень холодно.

Вероятно, из-за болезни Туктамышева пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Национальное первенство является отборочным турниром в состав сборной России на чемпионат Европы. В Старый Свет отправятся два первых номера по итогам чемпионата России, а третья кандидатура может быть предложена тренерским советом.