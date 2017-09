У известного хоккеиста рак костного мозга

В официальном Twitter-аккаунте клуба "New Jersey Devils", который владеет правами на Бойла, говорится, что хоккеисту диагностирован хронический миелоидный лейкоз – разновидность рака костного мозга. Недуг еще подается медикаментозному лечению, так как обнаружен на ранней стадии.



Сам Брайан Бойл не потерял желания играть в хоккей. Наоборот, он собирается вступить в сложное противостояние с болезнью и выйти из этой борьбы победителем, передает "Собеседник". "Все мои мысли сейчас о старте сезона. Я не люблю пропускать игры. Чувствую себя вполне нормально и планирую продолжать жить нормальной жизнью. Я очень благодарен "Нью-Джерси" за поддержку, хотя не сыграл за команду еще ни одного матча", – пишет спортсмен.

В НХЛ уже бывали случаи, когда хоккеисты с диагностированной у них онкологией продолжали и успешно заканчивали карьеру. Так, с подобным диагнозом столкнулся форвард Джейсон Блэйк. О своем заболевании он объявил в 2007 году.

We skate together. We fight together, @BriBrows22 . #BoyleStrong pic.twitter.com/vzyZcLWCEN

Лечение Джейсона Блэйка прошло успешно. После выздоровления он провел еще 445 матчей в НХЛ и закончил карьеру в 2012 году.

Thank you my friend. You're an amazing role model and great example of how to be a good human. https://t.co/29cZzzH4HD