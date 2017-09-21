У известного хоккеиста рак костного мозга

Хоккеист Брайан Бойл объявил, что болен раком костного мозга. Тем не менее спортсмен намерен продолжить подготовку к старту сезона в НХЛ.

В официальном Twitter-аккаунте клуба "New Jersey Devils", который владеет правами на Бойла, говорится, что хоккеисту диагностирован хронический миелоидный лейкоз – разновидность рака костного мозга. Недуг еще подается медикаментозному лечению, так как обнаружен на ранней стадии.



Сам Брайан Бойл не потерял желания играть в хоккей. Наоборот, он собирается вступить в сложное противостояние с болезнью и выйти из этой борьбы победителем, передает "Собеседник". "Все мои мысли сейчас о старте сезона. Я не люблю пропускать игры. Чувствую себя вполне нормально и планирую продолжать жить нормальной жизнью. Я очень благодарен "Нью-Джерси" за поддержку, хотя не сыграл за команду еще ни одного матча", – пишет спортсмен.

В НХЛ уже бывали случаи, когда хоккеисты с диагностированной у них онкологией продолжали и успешно заканчивали карьеру. Так, с подобным диагнозом столкнулся форвард Джейсон Блэйк. О своем заболевании он объявил в 2007 году.

Лечение Джейсона Блэйка прошло успешно. После выздоровления он провел еще 445 матчей в НХЛ и закончил карьеру в 2012 году.

Thank you my friend. You're an amazing role model and great example of how to be a good human. ������ https://t.co/29cZzzH4HD — Brian Boyle (@BriBrows22) 21 сентября 2017 г.

Также в 2014 году нападающий сборной Франции и "Монреаль Канадиэнс" Тим Бозонсмог вернуться на лед после тяжелой болезни и комы. В начале марта 2014 года форвард в критическом состоянии был доставлен в больницу. Ему был поставлен диагноз "Бактериальный менингит". Почти две недели молодой хоккеист находился в состоянии медикаментозной комы. К счастью, врачам удалось оперативно побороть болезнь. Бозон был задрафтован "Монреалем" в третьем раунде драфта новичков НХЛ 2012 года под общим 64-м номером. Бозон в 12013 году выступал за "Кутенэй" в Западной хоккейной лиге и в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 62 (30+32) очка.