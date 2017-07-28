Известные футболисты передрались на тренировке

Нападающий "Барселоны" Неймар и Нельсон Семеду подрались на тренировке. После инцидента 25-летний бразильский футболист покинул поле.

Неймар был очень недоволен подкатом, который выполнил против него Семеду. Из-за этого он и набросился на португальца. К счастью, другие игроки сумели растащить футболистов, передает As. После всего произошедшего Неймар сорвал манишку и покинул поле. Отметим, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде наблюдал за всем со стороны.