Известные футболисты передрались на тренировке

Обвинения Гульнары Каримовой Свадьба внука Пугачевой Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Пятница 28 июля
Лента новостей
22:35
Глюк'оZa связалась с бабушкой легкого поведения
22:01
Украина похвасталась оружием прошлого века
21:52
На юге Москвы машина скорой помощи попала в аварию
21:51
Грачевский потерял 20 килограммов на стряпне жены
21:34
В жуткой аварии в Хельсинки пострадали россияне
21:33
ФБР раскрыло подробности убийства Лесина
21:17
49-летняя Валерия прошлась по красной дорожке в нижнем белье
21:02
В Самаре священника заподозрили в угоне машин у храма
20:58
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
20:45
На севере Москвы произошел крупный пожар
20:05
В Москве первого зампрокурора поймали на взятке
20:04
Забывчивому велосипедисту вернули потерянные золотые слитки
19:49
В Хельсинки автомобиль протаранил толпу
19:32
Найдены потомки легендарного библейского народа
19:28
Под Москвой электричка сбила мужчину (видео)
19:03
КНДР запустила баллистическую ракету
18:56
В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию
18:36
Кафельникову подкосила жуткая интоксикация
18:26
Богач разбил Ferrari за 20 миллионов сразу после покупки
18:11
Как чувствует себя Пугачева после бурной свадьбы внука
18:09
Умер создатель Диснейленда
17:58
Захарова потроллила журналиста вежливыми людьми
17:53
Валерий Сюткин: Наша симпатия со Шнуром взаимна
17:47
Новый компромат на "золотую" судью возмутил Россию
17:29
Лобода влюбилась в солиста известной рок-группы
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонувших девочек
17:15
Рогозин пригрозил "гадам" в Румынии после демарша с самолетом
17:04
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:40
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Две девушки получили страшные травмы во время группового секса
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:49
Почему современные женщины не торопятся замуж
15:47
MINI Cooper Countryman: стильный MINIмализм
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:37
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:16
Яну Чурикову подозревают в беременности
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
15:08
Поклонники набросились на голую грудь Седоковой
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:48
По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:32
Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:25
Королеву прокатил эффектный блондин
14:21
Тайный брак Голубкиной и Ливанова
14:17
ЕС объявляет торговую войну США
14:15
Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:42
Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы
13:41
Что подарили Преснякову на свадьбу
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:16
Москву накрыл опасный циклон
13:15
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:55
"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:46
Какое мороженое любит президент
12:42
На севере Москвы обустроят роскошный пляж
12:29
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
12:23
Посольство США лишается имущества в России
12:21
Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
12:04
Почему боятся Гульнары Каримовой
12:01
Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала
12:00
В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника
11:57
Джоли бросила Питта ради женатого любовника
11:51
Под Вологдой ребенок пропал во время пикника
11:44
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
11:42
Курс доллара показал рост на открытии торгов
11:32
В День знаний в школах хотят провести "Урок России"
11:26
Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом
11:24
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
11:13
Как уберечься от гепатита
11:10
Юлия Началова оскандалилась в Италии
11:07
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей (видео)
10:47
Центробанк лишил лицензии банк "Югра"
10:43
В Москве объявлено экстренное предупреждение
10:38
Подельники сдали дочь Каримова
10:29
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
10:27
Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
10:23
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
10:18
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
10:15
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
10:06
Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа
09:56
Гульнаре Каримовой дали пять лет
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
Юлия Проскурякова поправилась на 25 килограммов
Что подарили Преснякову на свадьбу
Спорт

Известные футболисты передрались на тренировке

Неймар. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Gettyimages.ru
Нападающий "Барселоны" Неймар и Нельсон Семеду подрались на тренировке. После инцидента 25-летний бразильский футболист покинул поле.
прочитано 209 раз

Неймар был очень недоволен подкатом, который выполнил против него Семеду. Из-за этого он и набросился на португальца. К счастью, другие игроки сумели растащить футболистов, передает As. После всего произошедшего Неймар сорвал манишку и покинул поле. Отметим, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде наблюдал за всем со стороны.

Автор: Людмила Фоканова28 июля 2017, 20:31

комментарии

Политика

Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Россия покажет США "кузькину мать" в ответ на санкции
Захарова потроллила журналиста вежливыми людьми
Москва сделала Трампу последнее предупреждение

Шоу-бизнес

Грачевский потерял 20 килограммов на стряпне жены
49-летняя Валерия прошлась по красной дорожке в нижнем белье
Бузова без лифчика и в минишортах взорвала Баку
Кафельникова заговорила о смерти

Проишествия

В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию
Две девушки получили страшные травмы во время группового секса
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
На школьницу за день напали два насильника

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем

Красавица поделилась своим счастьем
Шоу-бизнес

Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Певица воссоединилась с бывшим супругом
Шоу-бизнес

49-летняя Валерия прошлась по красной дорожке в нижнем белье

Певица удивила всех на фестивале "Жара"
Шоу-бизнес

Грачевский потерял 20 килограммов на стряпне жены

Артист борется с лишним весом

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Глюк'оZa связалась с бабушкой легкого поведения
Шикарная жизнь Кожевниковой
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном

Спорт

Известные футболисты передрались на тренировке (видео)
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В Самаре священника заподозрили в угоне машин у храма
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru