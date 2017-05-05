Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о бывшей подопечной Юлии Липницкой. Она заявила, что не планирует возвращаться к работе со спортсменкой.

По словам Тутберидзе, ей до сих пор обидно из-за выходки Липницкой перед этапом Гран-при во Франции. Тогда спортсменка отправилась на соревнования не с ней, а с Сергеем Дудаковым.

"На форумах в интернете писали: видимо, я Юлю сливаю, раз с ней не поехала на турнир. Но это было не так. То, что я должна была с ней ехать в Бордо, – это даже не обсуждалось. Но мне позвонили из федерации и сказали: "Этери, Юля попросила нас, чтобы с ней поехал Сергей Викторович Дудаков", – цитирует тренера "Р-Спорт".

Тутберидзе подчеркнула: ей очень обидно, что Липницкая не удосужилась предупредить ее о своих планах. "Почему она не могла подойти ко мне и попросить об этом меня? Я бы позвонила в федерацию, передала бы просьбу Юли, и она поехала бы с Дудаковым, но это было бы сделано правильно, а не в обратную сторону", – сказала она.

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Янв 5 2017 в 12:31 PST

Как рассказала тренер, именно тогда ей стало понятно, что с Липницкой она работать не сможет. "Когда меня так отодвинули от поездки на соревнования через федерацию – это был уже край. Ну а потом, как я уже сказала, меня позвали в кабинет директора, подарили цветы, поблагодарили. И ровно через десять минут на сайте федерации вышло сообщение о том, что Юля меня покинула", – вспоминает она.



Наставница добавила, что ее бывшая подопечная никогда не вернется к ней. "Она так долго уходила. Более того, она понимает, что я не изменюсь. Надо работать. А зачем мне ее брать назад, если она не будет работать? Чтобы она была статисткой? Но это не та девочка, которая должна просто числиться в группе", – отметила Тутберидзе.