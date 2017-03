Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей

"Я ничего не буду объяснять!" – сказала Ольга Корбут. Она отметила, что в России ее "обливают грязью" и от прессы она закрыта навсегда. Спортсменка не согласилась, что продала медали из-за финансовых трудностей, но при этом отказалась рассказать, на что пойдут вырученные деньги.

Первый муж чемпионки, солист белорусского ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич, подтвердил, что в США Ольга не нуждается в деньгах, так как ее обеспечивает богатый муж Дэвид. "У них есть и дом, и квартира. Живут роскошно. Лучше нас с вами!" – цитирует его газета "Комсомольская правда".

"Почему она продала медали? Да просто захотела!" – считает он. Борткевич заявил, что у Корбут есть полное право распоряжаться своим имуществом, а идея о продаже спортивных трофеев у нее появилась еще в 90-х.

"Несколько месяцев назад Оле предложили продать награды. Ее муж сказал: "Давай посмотрим, сколько они будут стоить на аукционе". Лучше, чем дома будут пылиться", – рассказал певец.

Между тем бывший тренер олимпийской чемпионки Лариса Латынина сказала, что не понимает, почему Ольга решила продать награды. При этом она вспомнила, что у спортсменки был тяжелый характер и она страдала от звездной болезни.

"После Мюнхена она решила, что она звезда номер один. Могла и опоздать, и требовала особых условий, чем другим гимнасткам. Иногда приезжали на показательные выступления – например, в Австралии это было, а она могла сказать: "Я сегодня устала – выступать не буду", – рассказала Латынина.

