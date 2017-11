Олимпийская чемпионка женилась на подруге

Девушка в составе сборной Германии взяла золото на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. 27-летняя Кира играет вместе со своей подружкой Лаурой Людвиг. Чемпионки играют вместе с 2013 года. Первую свою награду за национальную сборную Кира завоевала как раз в Тиммендорфер-Штранде, где прошла ее свадьба.

О решении девушки официально объявила пресс-служба волейбольной сборной Герамнии. В своем Twitter аккаунте они разместили фотографию с церемонии, снабдив ее комментарием: "Свадьба мечты. Наша Кира женилась на своей подруге Марии в Тиммендорфер-Штранде".

❤️Dream wedding❤️ Our Kira married her girlfriend Maria in Timmendorfer Strand #Love | @LauraundKira pic.twitter.com/ag2MVjf2lu