Олимпийская чемпионка женилась на подруге

Немецкая олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Кира Валкенхорст вышла замуж за свою подругу Марию. Брачная церемония состоялась в Тиммендорфер-Штранде.

Девушка в составе сборной Германии взяла золото на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. 27-летняя Кира играет вместе со своей подружкой Лаурой Людвиг. Чемпионки играют вместе с 2013 года. Первую свою награду за национальную сборную Кира завоевала как раз в Тиммендорфер-Штранде, где прошла ее свадьба.

О решении девушки официально объявила пресс-служба волейбольной сборной Герамнии. В своем Twitter аккаунте они разместили фотографию с церемонии, снабдив ее комментарием: "Свадьба мечты. Наша Кира женилась на своей подруге Марии в Тиммендорфер-Штранде".

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу, американка Сью Берд совершила каминг-аут. Она заявила, что состоит в отношениях с футболисткой национальной сборной США Меган Рапино. ""Это не было секретом для тех людей, которые меня знают. Нет, я не чувствовала, будто не жила своей жизнью. Люди предполагают, что если ты не рассказываешь о чем-то, значит, ты это скрываешь. Это не мой случай. Я посчитала, что пришло подходящее время, поэтому объявила об этом", — рассказала Берд.