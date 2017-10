Кевин Спейси совершил каминг-аут после секс-скандала

По словам Спейси, в жизни у него были интимные контакты как с мужчинами, так и с женщинами. Однако в последние годы актер все чаще чувствовал тягу именно к мужчинам. В интервью изданию New York Daily News звезда фильма "Красота по-американски" призналась, что в итоге выбрала для себя путь гея.

"Я любил романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни и теперь я выбираю жить как гей. Я хочу разобраться с этим честно и открыто, и это начинается с изучения моего собственного поведения", – рассказал 58-летний Кевин Спейси.

Актер признался в нетрадиционной ориентации на фоне секс-скандала с Энтони Рэппом. Игравший с Кевином в фильме "Стартрек" артист обвинил старшего коллегу в домогательстве. Инцидент якобы произошел в 1986 году. Рассказать о случившемся 30 лет назад Рэпп решил после того, как многие актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, пишет URA.RU.

