Малкина второй год подряд унижают в НХЛ

Организаторы кубка Стенли уже второй раз коверкают имя российского хоккеиста. Как и в прошлом году, на трофее выгравировано: "Фвгений Малкин".

Скандал разгорелся вокруг победителей престижного турнира. Команда Pittsburgh Penguins, в которой играет звезда из России, уже второй год подряд выигрывает Кубок Стенли, на котором традиционно гравируются имена всех игроков команды-чемпиона. Это – одно из наивысших достижений в карьере любого хоккеиста.

Триумф Евгения Малкина был омрачен досадной опечаткой. Его имя написано на кубке с ошибкой – Fvgeni Malkin. Причем это повторяется уже второй раз. И если в предыдущем сезоне ошибку еще можно было списать на человеческий фактор – имена гравируются от руки, то такая же опечатка год спустя уже наводит на размышления.

Фанаты, которые привлекли внимание к этой истории, не понимают, с чем это связано. То ли это шутка функционеров, то ли вражда с организаторами или даже лично с гравировщиком, то ли злобный троллинг живой легенды.

Первый раз поклонников знаменитого хоккеиста удалось успокоить. Официальный Twitter-аккаунт "Питтсбургских Пингвинов" опубликовал другую фотографию кубка, где видно, что нижняя черточка на "Е" просто не такая глубокая, как остальные.

Whose Fvgeni Malkin? — Bear Beers (@like2eatdirt) 3 октября 2017 г.

Однако когда история повторилась, фанаты отказались верить в оправдания клуба – "это освещение, клянемся!". "Нам все равно, с каких углов команда показывает кубок, мы хотим знать, почему они не могут правильно написать имя", – говорят поклонники Малкина.



Just the lighting. We swear. — Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 октября 2017 г.

"Любите ли вы "Пингвинов" или нет, еще один кубок, направляющийся в Питтсбург, наверняка вызовет новую интригу: вернется ли наконец имя Евгения на трофей или Fvgeni выиграет свой третий чемпионат?" – пишут недовольные болельщики в социальных сетях.