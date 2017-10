Малкина второй год подряд унижают в НХЛ

Скандал разгорелся вокруг победителей престижного турнира. Команда Pittsburgh Penguins, в которой играет звезда из России, уже второй год подряд выигрывает Кубок Стенли, на котором традиционно гравируются имена всех игроков команды-чемпиона. Это – одно из наивысших достижений в карьере любого хоккеиста.

Триумф Евгения Малкина был омрачен досадной опечаткой. Его имя написано на кубке с ошибкой – Fvgeni Malkin. Причем это повторяется уже второй раз. И если в предыдущем сезоне ошибку еще можно было списать на человеческий фактор – имена гравируются от руки, то такая же опечатка год спустя уже наводит на размышления.

It's Stanley Cup official. pic.twitter.com/otLrjjKSgR

Фанаты, которые привлекли внимание к этой истории, не понимают, с чем это связано. То ли это шутка функционеров, то ли вражда с организаторами или даже лично с гравировщиком, то ли злобный троллинг живой легенды.

. @penguins congrats to Fvgeni Malkin pic.twitter.com/jlIhtK8CTG

Первый раз поклонников знаменитого хоккеиста удалось успокоить. Официальный Twitter-аккаунт "Питтсбургских Пингвинов" опубликовал другую фотографию кубка, где видно, что нижняя черточка на "Е" просто не такая глубокая, как остальные.

Whose Fvgeni Malkin?

Однако когда история повторилась, фанаты отказались верить в оправдания клуба – "это освещение, клянемся!". "Нам все равно, с каких углов команда показывает кубок, мы хотим знать, почему они не могут правильно написать имя", – говорят поклонники Малкина.



Just the lighting. We swear.