Партнер с улыбкой на лице сломал нос Евгению Малкину

"Питтсбург" в шестом матче финальной серии обыграл "Нэшвилл Предаторз" со счетом 2:0 и стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам плей-офф Малкин набрал 28 (10 голов + 18 передач) баллов за результативность в 25 играх, став лучшим бомбардиром турнира.

При этом 30-летний россиянин испытал по-настоящему непередаваемые эмоции после финального свистка. И дело не только в победных чувствах. Во время празднования на льду форварда толкнул кто-то из партнеров, и он ударился носом о шлем другого игрока. Его нос был заклеен пластырем, передает официальный сайт НХЛ.

"Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем. Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи. "Хотя, конечно, это однозначно заслуживало удаления, – пошутил Малкин. – Судья проморгал этот момент нарушения".

Примечательно, что супруга Анна Кастерова выбежала на лед поздравить россиянина-триумфатора. Известная телеведущая одарила Малкина страстным поцелуем на глазах у тысяч зрителей.

