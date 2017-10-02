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У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
У бывшего защитника "Арсенала" Эммануэля Эбуэ во время прохождения медицинского обследования обнаружили ВИЧ. Для лечения футболист отправился в Англию.
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Эту информацию подтвердил менеджер Текин Беринчи, представляющий интересы игрока. "Информация о здоровье Эбуэ, к сожалению, верна. Но более точные данные мы сможем получить после детальной диагностики крови в Англии. Увы, мы столкнулись с большими проблемами со здоровьем, но пока я не вправе делать какие-либо комментарии по этому поводу. Дождемся результатом анализов, чтобы понять насколько все серьезно", – написал он у себя в Facebook.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Ранее агент футболиста признал, что игрок чувствует себя не очень хорошо, но не уточнил, чем именно тот болен. Отмечается, что страшный диагноз был поставлен игроку после того, как он сдал анализы для подписания контракта с новым клубом – кипрским "АЕЛ".

Напомним, до этого Эбуэ играл за "Сандерленд", ранее – за "Беверен", "Арсенал", где выступал вместе с российским атакующим полузащитником Андреем Аршавиным. Судя по интервью, спортсмены сдружились. Андрей говорил, что хочет пригласить Эбуэ в гости в Санкт-Петербург, а тот отмечал, что россиянин – очень приятный и любезный человек. 

Футболисты вместе разминались на тренировках, предпочитали работать в паре. Их голы не раз приносили "Арсеналу" победу в сложных матчах. Так, например, в игре против "Блэкберн Роверс" они оба забили по два мяча. В той встрече Аршавин стал лучшим футболистом матча. Это были первые мячи россиянина за английский топ-клуб. 

Автор: Михаил Войцеховский2 октября 2017, 14:24

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