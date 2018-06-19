К чему снится футбол

В дни чемпионата мира по футбол тяжело ускользнуть от атмосферы и просмотра игр. Однако, когда ажиотаж спадет, большинство людей вернуться в привычное мироощущение и своим хобби и интересам. Dni.Ru попытались выяснить, почему снятся сны про самый популярный вид спорта.

Если вы видите себя участником матча, значит, в ближайшее время вы совершите нехарактерный для вас поступок, что может удивить друзей и близких. Если вам нитя, что вы смотрите за игрой с трибуны – скоро кто-то из ваших знакомых совершит неординарный поступок. Вам же придется либо вставать на сторону этого знакомого, либо перебираться в лагерь противников.



В случае, когда вы просто наблюдаете за игрой, соответственно, в жизни вам придется отойти на некоторое время от дел по состоянию здоровья. Не жалуйтесь на судьбу и на врачей, если они будут вам запрещаться заниматься любимым делом.

Если же приснилось, что вы смотрите или слушаете теле или радиотрансляцию футбольного матча, то скоро до вас дойдут тревожные слухи о неадекватном поведении кого-то из ваших знакомых. Но сопереживание и иные чувства, а также страх за близких могут быть надуманными. Получив какие-либо известия, постарайтесь их перепроверить несколько раз, иначе вы можете натворить много бед, причем сами попадете в очень неловкое положение.