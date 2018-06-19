К чему снится футбол
Если вы видите
себя участником матча, значит, в ближайшее время вы совершите нехарактерный для
вас поступок, что может удивить друзей и близких. Если вам нитя, что вы
смотрите за игрой с трибуны – скоро кто-то из ваших знакомых совершит
неординарный поступок. Вам же придется либо вставать на сторону этого
знакомого, либо перебираться в лагерь противников.
В случае, когда вы просто наблюдаете за игрой, соответственно, в жизни вам придется отойти на некоторое время от дел по состоянию здоровья. Не жалуйтесь на судьбу и на врачей, если они будут вам запрещаться заниматься любимым делом.
Если же приснилось, что вы смотрите или слушаете теле или радиотрансляцию футбольного матча, то скоро до вас дойдут тревожные слухи о неадекватном поведении кого-то из ваших знакомых. Но сопереживание и иные чувства, а также страх за близких могут быть надуманными. Получив какие-либо известия, постарайтесь их перепроверить несколько раз, иначе вы можете натворить много бед, причем сами попадете в очень неловкое положение.
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