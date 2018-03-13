То, к чему снятся роды, нельзя истолковать однозначно. Обычно в таких сновидениях есть множество нюансов, которые определяют картину целиком. Каждая деталь может радикально поменять значение увиденного. Так, сонник Миллера гласит: если женщине приснилось, что она рожает, это хороший знак – терзающие ее негативные мысли в скором времени отступят, а проблемы разрешатся сами собой. Если такой сон видит незамужняя девушка, то стоит опасаться запятнать свою репутацию. К чему же могут присниться роды мужчине? Миллер трактует сон как символ того, что можно смело реализовывать все свои замыслы.

Ванга считала, что такое сновидение свидетельствует о больших переменах в жизни. Если приснившиеся роды были трудными, но завершились успешно, то в жизненных делах вас ждут препятствия, которые благополучно закончатся. Ясновидящая полагала, что видеть во сне, как при родах умирает кто-то из родных людей, — к ссоре с близкими. При этом ваши попытки наладить отношения не увенчаются успехом. Приснившиеся собственные роды символизируют обновление жизни: судьба дает вам шанс зачеркнуть прошлое и начать все с чистого листа.

По Фрейду сон, где вы принимали роды, сулит романтическое знакомство с идеальным для вас партнером. Поначалу вы не будете воспринимать его всерьез, так как иначе видите свою вторую половинку, однако он будет терпелив и со временем заставит вас поверить в ваши отношения. По мнению психолога, беременность в сновидении представителя сильного пола сулит его партнерше в ближайшем будущем оказаться в интересном положении.