Калужская икона Божией Матери: что нельзя делать 15 сентября 2022 года

ИСТОРИЯ
Калужская икона Божией Матери является главной святыней Калужской епархии РПЦ и считается покровительницей Калуги. Православные отмечают праздник в честь чудотворной иконы четыре раза в году. 15 сентября она поминается в честь избавления города от чумы в 1771 году. Обретение образа Богоматери произошло в 1748 году.
Считается, что некая служанка Евдокия нашла сверток с холстом в доме помещика. Она приняла изображенную женщину в темном одеянии, держащую книгу, за игуменью и плюнула в образ. Девушка тотчас упала, разбитая параличом. Однако Богоматерь явилась ночью родителям девушки и рассказала, как снять наказание с нерадивой девушки. В итоге произошло чудо.
ТРАДИЦИИ
Богоугодным делом в день поминовения Калужской иконы Божией Матери является посещение храма. Православные верят, что образ способен излечить от многих недугов, поэтому к нему можно обращаться тем, кто имеет проблемы со здоровьем. 15 сентября также следует проявлять милосердие к больным, посещая лечебные учреждения. Пациентам можно принести фрукты или икону. Если перед сном три раза прочесть тропарь Калужской, то можно получить совет по житейским проблемам. Важно в праздничный день уделять особое внимание родителям.
ЗАПРЕТЫ
15 сентября следует соблюдать ряд ограничений. На день почитания Калужской иконы Божией Матери нельзя много есть и категорически не следует употреблять крепкие напитки. Любые конфликты и драки считаются небогоугодным делом. Под запрет в православный праздник также попадают слухи и сплетни. Лучше сегодня не заниматься финансовыми проблемами и не решать любовные вопросы.