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Общество
Семин день: народные приметы и традиции 14 сентября

Семин день: народные приметы и традиции 14 сентября

В этот день православная церковь чтит память христианского подвижника Симеона Столпника.
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История

Святой запомнился как автор подвижничества, которое прозвали столпничеством. Он смастерил каменный четырехметровый столп, установил на него колею, а затем обнес стеной. Именно оттуда Симеон, если верить преданиям и житиям святых, читал проповеди для паломников. Преподобный получил широкую известность как духовный наставник. Его слово имело вес настолько, что правители отправляли ему письма с просьбой о советах.

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Традиции

14 сентября считается началом бабьего лета. Наши предки судили по этому дню, какой будет предстоящая осень. Если устоялась хорошая погода, то предстоящий сезон будет таким же. А если же в Семин день похолодало, то тепла осенью ждать не стоит.

Народные приметы

Народ наблюдал за явлениями природы, по которым судил, какая погода ждет в ближайшем будущем. Раннюю зиму сулили улетающие на юг гуси, если же их полет низок, то вскоре выпадет первый снег. Южный ветер подул – зима будет теплой, но дождливой, а низко опустившиеся еловые ветки – к первым заморозкам.

Что нельзя делать 14 сентября

  • Запрещено выбрасывать остатки еды, лучше накормить ими скот;
  • Избегайте любых конфликтов, иначе накликаете проблем, которые будут сопровождать весь год. Любые обиды и плохие мысли лучше позабыть;
  • Уборка в доме не разрешается – есть риск вымести удачу и счастье из дома;
  • Дальний путь лучше отложить на следующий день, иначе дорога будет тяжелой;
  • Девушкам нельзя в этот день посещать лес, в противном случае встречи с Лешим не избежать.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2022, 00:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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