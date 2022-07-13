День двенадцати апостолов: что нельзя делать 13 июля

13 июля 2022 года православные верующие чтят память двенадцати учеников Иисуса Христа.

История

На следующий день после дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла церковь отмечает Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов. Напомним, что слово "апостол" в переводе с греческого означает "посланник" и применяется к ученикам и последователям Сына Божия.

Нынешний же церковный день посвящен именно самым близким ученикам Иисуса Христа – тем, кто был с Господом с самого начала и в самые трудные моменты его земного пребывания. В этот день люди ходят в храмы, молятся апостолам, ставят им свечи, просят у них защиты и покровительства.

Что нельзя делать 13 июля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие всегда старались избегать ссор, обид и сквернословия. Даже воспоминания о чем-то плохом, например об отречении апостола Петра или предательстве Иуды, в этот день были нежелательны.

13 июля православным издавна запрещалось предаваться унынию и хвастаться. Нельзя было и отказываться от приглашения пойти в гости. Не рекомендовалось сидеть весь день дома, только покидать родные стены нужно было с оберегом в кармане или на груди. Также плохой приметой в этот церковный праздник считалось стричь волосы и ногти.

Приметы и традиции

На Руси в этот церковный праздник народ всегда чествовал лето, вступающее в свою самую жаркую пору. Даже на полевые работы люди надевали нарядные одежды, а после собирались на шумные гулянья. Существовала 13 июля и напоминающая пасхальную традиция красить яйца. Предпочтение в данном случае отдавали желтому цвету. Также из яиц в этот день готовили самые разнообразные блюда.

Людям, родившимся в День двенадцати апостолов, всегда пророчили легкую и счастливую судьбу. В народе подметили, что главной чертой таких людей является целеустремленность.

Есть у этого церковного праздника и особые погодные приметы. 13 июля люди верили: