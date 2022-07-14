Летние Кузьминки: народные приметы и традиции 14 июля

Косма и Дамиан
Герои нынешнего церковного праздника Косма и Дамиан, переименованные на Руси в Кузьму и Демьяна, славились своим искусством целительства. Мужчины были врачами, причем брались лечить как людей, так и скот, а мзды за свои услуги не брали, за что благодарный народ звал их безмездными. Добрые святые охотно помогали всем больным и нуждающимся, а также проповедовали христианскую веру.
В народе день памяти бессребреников получил сразу несколько названий: День Кузьмы и Демьяна, Летние Кузьминки, Бабий праздник.
Что нельзя делать 14 июля
Бабьим или девичьим этот православный праздник называли потому, что женщинам и девушкам в него запрещалось работать. Если этот запрет нарушался, то представительницу прекрасного пола ждал целый год еще более тяжкой работы. Также 14 июля нельзя было тратить деньги просто так. Плохим знаком в этот день считалась и любая зависть – она непременно оборачивалась бедой для завистника.
Народные приметы и традиции
Зная о том, какой сегодня церковный праздник, хозяйки отправлялись собирать ягоды, из которых пекли пироги, варили компоты и варенья. Эти хлопоты не считались работой и не попадали под запрет. В основном собирали сладкую малину, а также крыжовник – лакомства из собранных в Летние Кузьминки ягод считались особенно вкусными. Обращали внимания в Бабий праздник и на сны. Все увиденное в праздничную ночь полагалось толковать с точностью наоборот.
Еще на Руси существовали для этого дня и особые погодные приметы. Люди верили:
- Если появились на деревьях золотистые листочки, осень будет ранней;
- Если громко закричала сорока, зной затянется;
- Если подул западный ветер, будут дожди;
- Если мыши свили гнезда в сукне, зима будет снежной.