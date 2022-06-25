Петров день: что нельзя делать в православный праздник 25 июня

25 июня 2022 года православные верующие чтят память преподобного Петра Афонского.

Петр Афонский

Герой нынешнего церковного праздника жил в 7 веке. Петр был воеводой и во время войны попал в плен. В темнице мужчина много размышлял. Он покаялся во всех своих грехах и обратился к Богу. После этого долгие годы Петр провел в одиночестве, усердно молясь и соблюдая строгий пост.

В народе день памяти Петра Афонского издавна прозвали Петровым днем или Петром Солнцеворотом. Последнее название связано с верой в то, что именно в этот церковный праздник солнце совершает поворот, после чего летние дни становятся короче, а ночи – длиннее.

Что нельзя делать 25 июня

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди старались ни в коем случае не обидеть солнце. Нельзя было одеваться в темные одежды и ложиться спать до заката. Считалось: если обидеть светило, то оставшееся лето будет хмурым и дождливым. Отходить ко сну в этот вечер полагалось уже после полуночи, а предварительно нужно было загадать желание.

Согласно другой традиции, в Петров день беременным женщинам запрещалось трогать свой живот и разговаривать с ребенком. В противном случае дитя могло вырасти слишком доверчивым.

Приметы и традиции

На Руси Петр Афонский носил прозвище Рыболов, и с этим были связаны определенные традиции. 25 июня полагалось идти на рыбалку. День предвещал хороший улов, но перед ловлей рыбы необходимо было совершить особый ритуал – бросить в воду хлеб, две монеты и горстку угля. Хозяйки в этот православный праздник всегда готовили преимущественно рыбные блюда и даже придавали пирогам форму рыбы – такую снедь давали с собой мужчинам, отправляющимся на рыбалку. Одну из косточек от пойманной в этот день рыбы супруги клали под матрас, чтобы избежать ссор.

Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник люди верили: