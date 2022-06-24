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День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы: что нельзя делать 24 июня

День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы: что нельзя делать 24 июня

24 июня 2022 года православные верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы.
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Варфоломей и Варнава

В нынешний церковный праздник люди вспоминают о благих деяниях Варфоломея, входящего в число первых 12 апостолов, и Варнавы – одного из первых 70 учеников Иисуса Христа. Оба апостола славились своей несокрушимой верой в Господа и желанием привлечь в нее как можно больше людей. Если первый преимущественно проповедовал Евангелие на территории Сирии и Малой Азии, то второй – в Риме и на Кипре.

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В народе православный праздник 24 июня издавна прозвали Варфоломеевым днем, а также иногда его называют днем Варнавы Земляничника. Второе наименование связано с тем, что к этому времени обычно созревала на лесных полянах сладкая земляника. Эта ягода почиталась в народе, так как она всегда славилась своими противовоспалительными свойствами.

Что нельзя делать 24 июня

В день памяти апостолов христиане боялись нечистой силы, которая строила всякие козни. Чтобы уберечься от нее, люди соблюдали ряд запретов. Так в этот церковный праздник запрещалось рвать траву и приносить ее в дом – злые духи могли сделать ее ядовитой. Поэтому считалось, что к траве в этот день лучше вовсе не прикасаться. То же касалось и земляники, которая поспевала к этому дню – собирать ягоды нужно было уже позже.

Остерегались 24 июня и трогать запутанные нити, если такие были. Считалось, что это могли быть проделки кикиморы, а обижать духа было чревато неприятностями. Кроме того, в этот православный праздник верянам запрещалось жадничать, лениться, ругаться и сквернословить.

Приметы и традиции

По традиции в этот день православные старались как следует убраться в доме, разложить вещи по местам. Считалось, что чистота и порядок могут принести в семью счастье и благополучие. Женщины 24 июня часто проводили специальные обряды, защищающие дом от бед и напастий, а также гадали на верность своих супругов.

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди верили:

  • Если утро душное, будет большое ненастье;
  • Если звезды отсвечивают зеленоватым светом, день будет жарким;
  • Если на клене выступили капли сока, пойдет дождь;
  • Если птицы попрятались под крышей, надо ждать непогоду.

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Фото: Photoagency db-Studio / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2022, 00:02 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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