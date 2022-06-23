Тимофеев день: что нельзя делать 23 июня в православный праздник

Святой Тимофей
Живший еще в 4 веке герой нынешнего церковного праздника, как и все прочие православные святые, прославился своей несокрушимой верой в Бога. Святой Тимофей обратил в христианство множество язычников, за что и поплатился жизнью – жестокий император Юлиан Отступник приказал казнить святого. Как при жизни, так и уже после своей смерти святой исцелял больных, обратившихся к нему за помощью.
В народе церковный праздник 23 июня издавна прозвали Тимофеевым днем или Знамениями Тимофея – считалось, что в этот день приходят дурные предзнаменования, к которым можно подготовиться заранее, чтобы избежать беды.
Что нельзя делать 23 июня
Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне всегда придерживались целого ряда запретов. Так в этот день было запрещено злиться, ругаться, сквернословить и жадничать, дабы не отпугнуть от себя удачу. В Тимофеев день не полагалось сидеть дома. Если просидеть весь день в одиночестве, можно было отпугнуть свое счастье.
Также люди верили, что счастье в этот православный праздник может упорхнуть в окно, поэтому окна не полагалось держать открытыми, а вечером их обязательно плотно зашторивали. В чужие окна в этот день заглядывать строго запрещалось – так можно было забрать себе чужие проблемы.
Приметы и традиции
На Руси верили, что в Тимофеев день все народные приметы имеют особую силу. Поэтому даже обычная черная кошка или расколотое зеркало в эту дату сулили не просто мелкие неприятности, а настоящие беды. Если же человеку 23 июня случалось увидеть у себя дома непонятный свет, то верили, что его ждет большое счастье.
Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник люди верили:
- Если громко раскудахтались куры, будет дождь;
- Если разбегались мыши, возможен голодный год;
- Если на иве выступили капельки сока, ждать осадков;
- Если стонет земля, случится пожар.