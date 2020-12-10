Совершивший миграцию кот Иван из России устроил переполох в Великобритании

В интернете появились снимки темно-шерстного породистого кота с желтыми глазами, история которого весьма загадочна. Как сообщают британские таблоиды, животное нашли в Саутгемптоне. На протяжении пяти месяцев его подкармливали местные жители. Когда наступили холода, питомца отнесли в центр по защите кошек.
Выяснилось, что животное чипировано. Благодаря этому удалось узнать, что кот раньше жил в России. Печально, что другую информацию о питомце хозяева не указали. Местные жители прозвали кота Иваном.
В приюте животное привили от бешенства, а после – посадили на карантин. Активисты продолжают искать хозяев кота. Если попытки окажутся тщетными, то питомца возьмет другая семья. Некоторые интернет-пользователи заявили, что готовы приютить Ивана. "Разве он не прекрасен!?", "Куда написать!? Очень хочу его к себе!".
Animal shelter trying to reunite cat from Russian with owners https://t.co/tK37idFDef pic.twitter.com/zZvRgaxEf6— Daily Echo (@dailyecho) December 10, 2020
Сотрудники приюта предполагают, что кто-то переехал вместе с этим котом в Великобританию. Питомец, выйдя погулять, вероятно, не смог найти дорогу домой и потерялся. Отмечается, что кот, несмотря на грозный вид, очень дружелюбный и не боится незнакомцев.
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