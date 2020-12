Совершивший миграцию кот Иван из России устроил переполох в Великобритании

В интернете появились снимки темно-шерстного породистого кота с желтыми глазами, история которого весьма загадочна. Как сообщают британские таблоиды, животное нашли в Саутгемптоне. На протяжении пяти месяцев его подкармливали местные жители. Когда наступили холода, питомца отнесли в центр по защите кошек.

Выяснилось, что животное чипировано. Благодаря этому удалось узнать, что кот раньше жил в России. Печально, что другую информацию о питомце хозяева не указали. Местные жители прозвали кота Иваном.

В приюте животное привили от бешенства, а после – посадили на карантин. Активисты продолжают искать хозяев кота. Если попытки окажутся тщетными, то питомца возьмет другая семья. Некоторые интернет-пользователи заявили, что готовы приютить Ивана. "Разве он не прекрасен!?", "Куда написать!? Очень хочу его к себе!".

