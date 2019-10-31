"Тайна, покрытая мраком": странный участник группы Дятлова заставил исследователей ломать голову

Личность участника группы Дятлова Семена Золотарева вызывает много споров у исследователей. Как и почему 38-летнего мужчину взяли в поход, до сих пор точно не известно.

Журналист Валентин Дегтерев, который давно занимается расследованием гибели тургруппы Дятлова, подверг сомнению данные из официальной биографии Золотарева. Исследователь-энтузиаст уверен, что Семен во время Великой Отечественной войны был пленен неприятелем. Более того, по некоторым данным, он перешел на сторону врага и "был завербован службами США".

Между тем журналист издательского дома "Комсомольская правда" Наталья Варсегова, которая много времени посвятила изучению происшествия, с Валентином Дегтяревым категорически не согласна. Репортер не отрицает, что Семен Золотарев достаточно странная фигура для того похода, однако это еще ни о чем не говорит.

"Как он оказался в этой группе и почему – это тайна, покрытая мраком. До сих пор нет однозначных предположений, как он в этой группе оказался. Но говорить о том, что он бандеровец, ни в коем случае нельзя", - поделилась мнением Наталья Варсегова.

Журналистка подчеркнула, что членами группы Дятлова были студенты и выпускники Уральского политехнического института. Золотарев действительно был значительно старше других участников похода.

"Он фронтовик, он прошел полностью всю войну, причем прошел ее без единого ранения", – сказала Варсегова в программе "Сегодня утром" на телеканале "Звезда".

По словам репортера, необходимо провести эксгумацию тел и изучить механизм переломов. Только так, по мнению исследователя, можно узнать, что именно произошло с группой Дятлова в 1959 году.