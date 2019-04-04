Выборы президента Украины отменили из-за конца света

Выборы президента Украины взволновали не только мировую общественность, но и небесную канцелярию. В высших сферах именно на этот день, 21 апреля, назначили очередной конец света.

Во всем виновата "планета-убийца" – или, как ее еще называют, "планета Х", Нибиру. Оказывается, 21 апреля, в день выборов президента Украины, в ее графике – очередное уничтожение Земли. На сей раз, правда, сталкиваться с нашей планетой Нибиру не будет – просто заслонит собой Солнце.

Ну а без Солнца, как известно, никуда: планета погрузится в глубокую тень, это вызовет катастрофу и конец света – все мы в итоге замерзнем.

Не все конспирологи с таким сценарием согласны. Есть среди них приверженцы традиционного подхода к апокалипсису: они считают, что Нибиру все же столкнется с Землей. А дальше все пойдет по заранее разработанному теми же конспирологами плану: огромные волны, море огня и все остальные спецэффекты прилагаются.

Источник, вдохновляющий некоторых особо впечатлительных пользователей Сети – хорошо известный, но так и не разгаданный при этом календарь майя. Напомним, что высчитанных на его основе "концов света" на Земле уже должно было случиться с десяток – начиная с самого первого, предсказанного еще в 2012 году.

Ученые в большинстве своем на очередные предсказания не реагируют. Они уже устали повторять, что никакой "планеты Х" не существует. Ее не смогли разглядеть даже в мощнейшие телескопы НАСА. Некоторые эксперты все же снизошли до комментариев – отметив, что даже если Земля на какое-то время погрузится в тень, для нее это не завершится концом света. У нашей планеты - постоянный заряд тепла, которого хватит на продолжительное время, передает "Царьград".

Есть надежда, что выборы президента Украины все же состоятся. Хотя, конечно, нервов украинцы всем попортили изрядно. "Даже Нибиру уже довели", – шутливо прокомментировал новость в украинских СМИ политолог Армен Гаспарян. Но, видимо, сердитая планета позволит провести второй тур выборов прежде, чем наступит конец света.