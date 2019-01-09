Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей

Телеведущий грубо ответил на критику пользователей Twitter. Их вывел из себя пост журналиста о слишком долгих новогодних каникулах.

"В какой-то момент и праздники уже надоедают, и хочется на работу. Мне больше недели уже тяжело отдыхать", – написал Владимир Соловьев в соцсети. На публикацию живо отреагировали телезрители, которым хорошо известны ток-шоу ведущего.

"Спуститесь в шахту, поработайте, тогда и два выходных покажутся праздником. Будете мечтать их продлить", – написала одна из пользовательниц Twitter. В ответ он спросил, работала ли она сама в шахте, а после обозвал ее. "Счастья тебе, тупая, уродливая, злобная, бездарная тетка", – обругал Соловьев подписчицу.

Резко высказались в адрес телеведущего многие россияне. "Речь не идет о "без выходных", читай внимательнее. Речь о тяжести труда, а твоя работа вообще не работа, а языком шлепать. Так что не надо из себя трудоголика строить", – высказалась другая россиянка.

В какой-то момент и праздники уже надоедают и хочется на работу.

Мне больше недели уже тяжело отдыхать))) — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 января 2019 г.

Также женщина отметила, что после этих слов Соловьев отправил ее в черный список. "А в ЧС он добавляет сразу тех, кому хамит, потому что боится, что этот человек, которому он нахамил, кинет жалобу на него", – отреагировал на это еще один телезритель.