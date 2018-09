Названы имена подозреваемых в покушении на Скрипалей

Подозреваемыми являются Александр Петров и Руслан Боширов. По словам правоохранителей, у них достаточно доказательств, чтобы предъявить россиянам соответствующие обвинения.

Мужчин обвиняют по четырем статьям. Среди них – покушение на Скрипалей и полицейского, передает Sky News. Ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию. На арест Петрова и Боширова выпущен европейский ордер.

Известно и то, что на 12:00 по местному времени (14:00 мск) запланировано выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она сообщит парламенту страны о расследовании дела Скрипалей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

