Названы имена подозреваемых в покушении на Скрипалей
Подозреваемыми являются Александр Петров и Руслан Боширов. По словам правоохранителей, у них достаточно доказательств, чтобы предъявить россиянам соответствующие обвинения.
Мужчин обвиняют по четырем статьям. Среди них – покушение на Скрипалей и полицейского, передает Sky News. Ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию. На арест Петрова и Боширова выпущен европейский ордер.
Известно и то, что на 12:00 по местному времени (14:00 мск) запланировано выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она сообщит парламенту страны о расследовании дела Скрипалей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/2KeQeSwPpe— Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.
Также есть информация от журналиста Guardian Люка Хардинга, что в Великобританию подозреваемые приехали по настоящим паспортам, но под вымышленными именами. Также он отметил, что в страну они прибыли 2 марта 2018 года, а улетели 4-го, в день отравления Скрипалей.
Напомним, ранее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором говорится, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Россия призвала Лондон сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента в Солсбери.
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