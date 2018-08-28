Неожиданный поворот в деле отравленных Скрипалей

Скотланд-Ярд не справляется с расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Спустя полгода к делу привлекли людей со сверхспособностями.

К расследованию инцидента в Солсбери, где в начале марта были отравлены сбежавший из России разведчик и его дочь, привлекут офицеров с особыми навыками. Как сообщает издание Sky News со ссылкой на местные правоохранительные органы, у новых сотрудников редкий талант.

Они способны запоминать лица, будь то фотография, фильм или кто-то, с кем они встречались. Офицеры помогут в поисках подозреваемых в нападении на Скрипалей. Им предстоит нелегкий труд – просмотреть пять тысяч часов записей с камер видеонаблюдения.

Ранее британские власти заявляли, что у них есть неопровержимые доказательства причастности России к этому преступлению. Непонятно тогда, для чего сейчас Скотланд-Ярд решил привлечь особых людей к этому делу. Тем более, существуют мощные компьютерные программы, способные за короткое время анализировать лица по любому заданному алгоритму.

Тем временем в посольстве России в Лондоне заявили, что действия Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ дают основания полагать, что сами Скрипали насильственно удерживаются в Британии. Это уже не первое подобное заявление российских официальных лиц.

В дипмиссии подчеркнули, что британская сторона держит в тайне действительно важную информацию, в том числе о состоянии здоровья и местонахождении пострадавших российских граждан.

Напомним, что недавно родственники сбежавшего в Британию разведчика предположили, что его уже нет в живых. С ним не удается выйти на связь, а в прессу не попало ни одной фотографии, сделанной после отравления.