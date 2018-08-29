Дочь ведет себя странно после известий о смерти Скрипаля

Племянница экс‐сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о косвенных фактах его гибели. Несмотря на то что у женщины нет доказательств, она назвала ряд причин, натолкнувших ее на эту мысль.

Первым аргументом в пользу своей версии родственница назвала тот факт, что уже полгода нет информации о Скрипале. Его дочь Юлия еще весной обещала, что он свяжется с близкими после того, как придет в себя.

Во-вторых, до сих пор никто не видел фотографий экс-разведчика после отравления. Не дают на этот счет комментариев и официальные лица.

Также Виктория отметила, что в СМИ появилась информация о том, что Сергей Скрипаль не пользовался своей банковской картой после инцидента в Солсбери. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть это в связи с отсутствием прямых доказательств пока нельзя.

Кроме того, женщине отказывают в визе после приглашений ряда западных лидеров приехать в Великобританию и навестить дядю, передает телеканал "360". Настораживает и то, что дом в Солсбери обещали снести для уничтожения остатков химического оружия, но он и ныне там.

По словам Виктории, странно себя ведет и дочь Скрипаля Юлия. Девушка не отвечает на звонки. Общение происходит только по ее инициативе. "У Юли телефон работает, но она никому не отвечает. Она в Великобритании, знаю, что она по утрам бегает и что доступ к средствам связи у нее есть", - рассказала племянница Скрипаля.

Напомним, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском городе Солсбери. Девушка после инцидента пришла в себя, но о ее отце ничего не известно. Лондон возложил ответственность за случившееся на Москву. Россия все обвинения отрицает.