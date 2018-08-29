Дочь ведет себя странно после известий о смерти Скрипаля
Первым аргументом в пользу своей версии родственница назвала тот факт, что уже полгода нет информации о Скрипале. Его дочь Юлия еще весной обещала, что он свяжется с близкими после того, как придет в себя.
Во-вторых, до сих пор никто не видел фотографий экс-разведчика после отравления. Не дают на этот счет комментариев и официальные лица.
Также Виктория отметила, что в СМИ появилась информация о том, что Сергей Скрипаль не пользовался своей банковской картой после инцидента в Солсбери. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть это в связи с отсутствием прямых доказательств пока нельзя.
Кроме того, женщине отказывают в визе после приглашений ряда западных лидеров приехать в Великобританию и навестить дядю, передает телеканал "360". Настораживает и то, что дом в Солсбери обещали снести для уничтожения остатков химического оружия, но он и ныне там.
По словам Виктории, странно себя ведет и дочь Скрипаля Юлия. Девушка не отвечает на звонки. Общение происходит только по ее инициативе. "У Юли телефон работает, но она никому не отвечает. Она в Великобритании, знаю, что она по утрам бегает и что доступ к средствам связи у нее есть", - рассказала племянница Скрипаля.
Напомним, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском городе Солсбери. Девушка после инцидента пришла в себя, но о ее отце ничего не известно. Лондон возложил ответственность за случившееся на Москву. Россия все обвинения отрицает.
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