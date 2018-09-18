Раскрыт секрет внезапной истерики Жириновского у Соловьева

Раскрыта причина внезапной истерии лидера ЛДПР в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Как выяснилось, Владимир Жириновский дал выход эмоциям после того, как ему напомнили о его национальной принадлежности.

Зрители, посмотревшие выложенный депутатом Госдумы Александром Хинштейном ролик, терялись в догадках: что могло вызвать столь бурную реакцию лидера ЛДПР на шоу Владимира Соловьева? Депутат снимал видео в перерыве программы: на кадрах Жириновский обзывает автора ролика подлецом, доносчиком и мракобесом. Слышно, как оппоненты обещают друг другу применить меры физического воздействия.

Разгадку заинтригованным пользователям Сети преподнес ведущий передачи. Владимир Соловьев выложил в Twitter недостающий фрагмент записи. Оказывается, Жириновский взялся осуждать Хинштейна за его склонность давать "оценки" – так же, по мнению лидера ЛДПР, поступали евреи Владимир Ленин и Лев Троцкий.

Александр Хинштейн поинтересовался, чем Владимиру Вольфовичу не угодили евреи – тем более, что отец Жириновского тоже был евреем. Это напоминание политика окончательно вывело из себя, он несколько раз подчеркнул, что он – русский.

Лидер ЛДПР известен своим сложным характером. Последний скандал с его участием был 9 сентября. Владимир Вольфович прибыл на Пушкинскую площадь, где проходил митинг. Однако демонстранты политика не приняли и даже освистали. А один из юных митингующих обозвал Жириновского нехорошим словом – на что оскорбленный депутат тут же ответил несколькими ударами в лицо. После чего расстроенный недружелюбным приемом политик покинул площадь.