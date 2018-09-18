Раскрыт секрет внезапной истерики Жириновского у Соловьева
Зрители, посмотревшие выложенный депутатом Госдумы Александром Хинштейном ролик, терялись в догадках: что могло вызвать столь бурную реакцию лидера ЛДПР на шоу Владимира Соловьева? Депутат снимал видео в перерыве программы: на кадрах Жириновский обзывает автора ролика подлецом, доносчиком и мракобесом. Слышно, как оппоненты обещают друг другу применить меры физического воздействия.
Разгадку заинтригованным пользователям Сети преподнес ведущий передачи. Владимир Соловьев выложил в Twitter недостающий фрагмент записи. Оказывается, Жириновский взялся осуждать Хинштейна за его склонность давать "оценки" – так же, по мнению лидера ЛДПР, поступали евреи Владимир Ленин и Лев Троцкий.
Александр Хинштейн поинтересовался, чем Владимиру Вольфовичу не угодили евреи – тем более, что отец Жириновского тоже был евреем. Это напоминание политика окончательно вывело из себя, он несколько раз подчеркнул, что он – русский.
#соловьевlive Жириновский : «я Русский!» конфликт между @zhirinovskiy и @Khinshtein pic.twitter.com/mpZrA3LraQ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 18 сентября 2018 г.
Лидер ЛДПР известен своим сложным характером. Последний скандал с его участием был 9 сентября. Владимир Вольфович прибыл на Пушкинскую площадь, где проходил митинг. Однако демонстранты политика не приняли и даже освистали. А один из юных митингующих обозвал Жириновского нехорошим словом – на что оскорбленный депутат тут же ответил несколькими ударами в лицо. После чего расстроенный недружелюбным приемом политик покинул площадь.
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