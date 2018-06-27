Соловьев в пух и прах разнес украинского провокатора во время эфира

Владимир Соловьев поставил в тупик киевского дипломата, который заявил о "референдуме под дулами в Крыму". Ведущий с легкостью парировал доводы общественного деятеля Вадима Трюхана, напомнив, что силовые структуры полуострова добровольно перешли на службу России.



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