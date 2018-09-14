Возмущенный Соловьев дал в морду обнаглевшему Трампу

Телеведущий отреагировал на возможные санкции США по делу Скрипалей. Владимир Соловьев считает, что наша страна в этом случае должна ввести ответные меры.

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх ранее заявила, что Россия должна разрешить проводить инспекции и проверки на своих химических объектах. Лишь в этом случае Соединенные Штаты не будут вводить в ноябре этого года "новый жесткий пакет санкций".

Такая неприкрытая наглость США и ее президента Дональда Трампа вызывает негодование и возмущение. В свою очередь Соловьев считает, что логики в действиях Вашингтона искать не приходится.

Журналист заявил, что все обвинения США базируются на положениях их внутреннего закона. "Но это же не детский сад! Существует система международных законов и договоренностей… Что это значит – Америка хочет что-то проверить? Ну, в таком случае, наверное, должен действовать принцип взаимности: давайте и мы проверим", – цитирует Соловьева РИА ФАН.

Выражаясь фигурально, телеведущий врезал в морду зарвавшемуся Трампу, но не физически, а словами. "Нам надо уже начать что-то делать – ведь санкционное давление будет только нарастать. Нам необходимо переходить к ответным мерам", – заключил телеведущий.

При этом Владимир Соловьев обратил внимание на то, что Россия уже дала все необходимые гарантии, когда в начале 2000-х уничтожила все запасы своего химического оружия. Однако США до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства и свое химическое оружие так до конца и не уничтожили.