Скрипаль высказалась о своей причастности к "отравителям" из России

Информацию по делу Скрипалей, которую распространяют британские СМИ, иначе как с юмором воспринимать нельзя, считает Виктория Скрипаль. Вполне возможно, что и ее скоро обвинят в причастности к покушению на дядю.

"Первоначально говорилось, что там было шесть человек, и с ними была женщина в красном. Думаю, что женщиной в красном в итоге окажусь я. Только не знаю, как я попала в Англию, если мне визу не дают", - прокомментировала Виктория информацию о росте числа "отравителей из Солсбери".

По ее мнению, британцы работают по принципу "пальцем в небо": Петров оказался вымышленным персонажем, непонятно, кто такой Боширов – тогда возьмем других. Так можно расширять круг подозреваемых до бесконечности – народу в России много. Племянница Скрипаля отметила, что видео с подозреваемыми возле дома бывшего сотрудника ГРУ так и не было представлено, передает телеканал "360".

Напомним, британские СМИ сообщили, что круг подозреваемых в убийстве Скрипалей расширился. Теперь их шесть человек, в том числе уже известные Александр Петров и Руслан Боширов. Новых подозреваемых назвали "чистильщиками".

