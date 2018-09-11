Скрипаль высказалась о своей причастности к "отравителям" из России
Информацию по делу Скрипалей, которую распространяют британские СМИ, иначе как с юмором воспринимать нельзя, считает Виктория Скрипаль. Вполне возможно, что и ее скоро обвинят в причастности к покушению на дядю.
"Первоначально говорилось, что там было шесть человек, и с ними была женщина в красном. Думаю, что женщиной в красном в итоге окажусь я. Только не знаю, как я попала в Англию, если мне визу не дают", - прокомментировала Виктория информацию о росте числа "отравителей из Солсбери".
По ее мнению, британцы работают по принципу "пальцем в небо": Петров оказался вымышленным персонажем, непонятно, кто такой Боширов – тогда возьмем других. Так можно расширять круг подозреваемых до бесконечности – народу в России много. Племянница Скрипаля отметила, что видео с подозреваемыми возле дома бывшего сотрудника ГРУ так и не было представлено, передает телеканал "360".
Напомним, британские СМИ сообщили, что круг подозреваемых в убийстве Скрипалей расширился. Теперь их шесть человек, в том числе уже известные Александр Петров и Руслан Боширов. Новых подозреваемых назвали "чистильщиками".
They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/2KeQeSwPpe— Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив доказательств. Москва, естественно, отрицает обвинения.
Как писали Dni.Ru, 5 сентября Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Мужчин обвиняют по четырем статьям. Среди них – покушение на бывшего сотрудника ГРУ и британского полицейского.
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