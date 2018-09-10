Лондон заявил о войне с Москвой после позора со Скрипалями

Британское руководство продолжает нагнетать и без того непростые отношения с Россией. В парламенте Соединенного Королевства призвали готовиться к военному противостоянию с Москвой.



Законодатель Джейкоб Рис-Могг выступил с резкой критикой в адрес России и призвал готовиться к войне с Москвой, сообщает влиятельное издание Daily Express. По его словам, необходимо сократить фонды помощи иностранным государствам, а освободившиеся средства направить на поддержку системы обороны Соединенного Королевства.

Член британского парламента полагает, что в условиях нарастающей конфронтации между государствами необходимо принять целый комплекс мер, который позволит Лондону защититься от "иностранной агрессии". Среди них – перестройка армии, чтобы успешно противостоять России.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в городке Солсбери. Лондон без предъявления доказательств обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

На прошлой неделе в деле отравленных Скрипалей произошел новый поворот. Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении. По версии британских правоохранителей, это некто Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники ГРУ. Для пущей убедительности были предъявлены фотокарточки "отравителей". На их арест выпущен европейский ордер.

Между тем к официальной версии Лондона, который продолжает обвинять в случившемся Москву, возникает все больше вопросов даже на Западе. Так, журналист отметил, что Скрипали ушли из дома в 09:15 и в течение дня не возвращались. "Подозреваемые приехали в Солсбери около полудня. Как тогда "Новичок" попал на тела Скрипалей?" – спросил Кларк.